Fijn langs de (sport)lijn: welkom tot aan de poort en niet verder

Nog een laatste knuffel en weg is ze. Op naar haar hockeyvriendinnen. Zojuist is Romy van Heumen (6) door haar moeder Jolien afgezet op de parkeerplaats van MHC Heesch. ,,Tot aan de poort en niet verder. Het is niet anders", stelt de Geffense begripvol. ,,Het is alleen zo jammer dat je je kind niet kunt aanmoedigen. Soms is die schouder nog zo van belang."