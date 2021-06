Fikse vertraging dreigt voor ontwikkeling belastingkantoor Oss: politiek trekt aan de rem

24-uurs Solexrace Festival schuift door naar 2022

2 juni HEESWIJK-DINTHER - Onder het motto ‘we doen het goed of we doen het niet’ is het 24-uurs Solexrace Festival in Heeswijk Dinther nu al verplaatst naar 2022. De organisatie van het festijn acht de huidige situatie nog te onzeker en wil de continuïteit van het evenement niet in gevaar brengen. De editie van 2022 is nu gepland voor 26, 27 en 28 augustus 2022.