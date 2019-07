Files Piekenhoef door ouders die kroost met auto naar school brengen: ‘Oh, oh, oh, ze zouden toch eens nat worden’

Een auto in de berm, op de stoep of zelfs midden op het zebrapad. Sabine Timmermans kijkt er al lang niet meer van op. In het begin sprak de moeder van twee kinderen nog wel eens een foutparkeerder aan. Of stuurde ze foto's naar het schoolbestuur in de hoop dat er werk van werd gemaakt. Maar die hoop is al lang vervlogen. ,,Vooral bij slecht weer is het raak", verzucht ze. ,,Dan lijkt het wel alsof álle kinderen met de auto naar school worden gebracht. Want oh, oh, oh, ze zouden toch eens nat worden."