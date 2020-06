Finch gaat open in rare tijden: ‘Het feestje houden we nog even tegoed’

,,We hebben de hele zaak ingericht op de anderhalve meter", zegt Vink. ,,Daarom staan er nog een heleboel stoelen en tafels in de opslag. Die kunnen we later hopelijk alsnog kwijt. Vanaf 1 juli mogen we per verdieping maximaal tachtig mensen ontvangen. Daarmee kom je al heel aardig in de richting van de maximale bezetting. Die ligt rond de 110 mensen per verdieping.”



Beneden in de gastrobar worden lunches en diners geserveerd in het hogere segment. Boven in Club Finch is er ruimte voor een borrel, streetfood en andere arrangementen. Vink is meer dan tevreden over de toeloop in de eerste anderhalve week. Een goede mix van jong en oud, wat hem betreft.



,,Onder normale omstandigheden zouden we nu een paar mooie feestweken achter de rug hebben”, zegt Vink. ,,Maar dat feestje houden we nu maar even te goed. Natuurlijk is deze crisis zwaar, ook financieel, maar we slaan ons er wel doorheen. Het voordeel is dat we nu nog heel wat hebben om naar uit te kijken. De buitenbar bijvoorbeeld, aan de Peperstraat. Daar kan je straks door het raam je pilsje bestellen zodra het weer mag.”