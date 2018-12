Fitland ziet af van verhuizing hoofdkantoor naar Talentencampus Oss

Fitland zou met het hoofdkantoor de laatste lege ruimtes op de Talentencampus gaan vullen. Daarvoor huurt het bedrijf de begane grond onder het hotel dat Fitland sinds twee jaar in Oss exploiteert. ,,We bekijken nu welke invulling deze ruimte krijgt in plaats van het oorspronkelijke idee", meldt Pellekaan.

Talentencampus-directeur Richard van Ommen was vorig jaar zomer nog in zijn nopjes met de voorgenomen komst van het hoofdkantoor van Fitland. Hij zei toen: ,,Fitland is een toonaangevende organisatie die landsbreed actief is en in Oss een mooie kans ziet. Dat geeft ons nog meer uitstraling.” Het afblazen van het plan slaat hem niet uit het veld. ,,Het besluit om dit plan niet door te zetten is al een tijdje geleden genomen. Ik ben nu vooral benieuwd op welke manier Fitland de lege ruimtes gaat invullen. We blijven met de Talentencampus in beweging.”