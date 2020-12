‘Flat met de bladeren’ in Oss verwelkomt zijn bewoners

Bij andere huurwoningen van BrabantWonen waar ze naar meedong viste Joan Cornelissen (26) nipt achter het net. ,,Achteraf bezien ben ik daar blij mee. Dit is een veel betere woning en de locatie is wat mij betreft super. Ik zit dicht bij de stad en toch binnen een paar minuten op de snelweg.” De jonge Osse is dolenthousiast over haar eerste eigen woning. Dinsdag ontving ze de sleutel van haar appartement en direct is ze met hulp van familie en vrienden aan de slag gegaan om er zo snel mogelijk in te kunnen trekken.