Fleur de Blieck valt af bij ‘Project Rembrandt’; portret Louis van Gaal gaat aan oud-Osse voorbij

De in Nijmegen wonende De Blieck kon het begrijpen dat de keuze in het voordeel van Groot uitpakte. Ze zei het heel oneerlijk te hebben gevonden als de keuze op haar zou zijn gevallen. De jury gaf de voorkeur aan haar concurrent, omdat hij constanter was, terwijl De Blieck ‘meer van de hoge pieken en de diepe dalen was’.



Als de oud-Osse een ronde was doorgekomen, dan had ze in de aflevering van volgende week Louis van Gaal mogen portretteren. Maar die spannende opdracht gaat dus nu aan haar neus voorbij.