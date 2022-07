Flexwoningen Ruwaard zeker met jaar vertraagd; gemeente krijgt bezwaren niet weggemasseerd

Flatbewoon­ster Oss vergeet eieren op vuur; huis vol rook

OSS - ,,Dit is me nog nooit overkomen.” Een bewoonster van een flatwoning aan de Anna van Schuurmanstraat in Oss kan zich wel voor het hoofd slaan. Ze had eieren op het vuur gezet, maar vergat dat toen ze boodschappen ging doen. Gevolg: een huis vol rook.

15 juli