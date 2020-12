Flinke brand bij voormalige boerderij in Oss, loods volledig verwoest

Landerd moet opgegeven stankgrens varkens­stal­len Zeeland beter onderbou­wen

3 december DEN BOSCH/ZEELAND Waarom legde de gemeente Landerd de maximale geuroverlast van de nieuwe varkensstallen van de Heijderhoeve op de Schuifelenberg in Zeeland op 35 ‘Odourunits’? Die geurnorm komt volgens de rechtbank in Den Bosch nergens in Nederland voor en stond ook niet in een gemeentelijke ‘geurverordering’.