Flinke file op A50 na ongeluk met vijf auto's

De aanrijding zorgt in elk geval voor veel vertraging in de vrijdagmiddagspits. Verkeer op de weg richting Arnhem kon een uur lang alleen over de vluchtstrook. Tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef is al snel twaalf kilometer file ontstaan. De vertraging is volgende de ANWB ongeveer een uur. Die neemt sinds 15.45 uur weer af. Vanaf dat moment was de weg weer open.