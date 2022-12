Flinke schade door botsing op A59 bij Heesch

Het jaar 2022 van regio Oss in 11 foto's: van gigajacht dat maar net past tot zomercarna­val in Schaijk

OSS - Het jaar 2022 is bijna ten einde. Een jaar waarin corona meer naar de achtergrond werd verdreven maar ook een jaar waarin veel draaide om crisis: energiecrisis, inflatie. Toch waren er ook veel mooie en bijzondere momenten in Oss en omgeving. Het jaar 2022 in elf foto’s.

30 december