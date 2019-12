Flipperkastcompetitie? Femke van Acropolis regelt het gewoon

,,Multifunctionele accommodatie, zoals we in beleidsstukken van de gemeente heten, is een vreselijk woord. Maar gemeenschapshuis dekt de lading ook niet, dus dat hebben we uit ons logo laten verwijderen. We noemen onszelf dus maar gewoon Acropolis, de meeste mensen weten wel wat we zijn.’’



Femke Nijboer zit in de oude kapel van het voormalige gymnasium in het stadshart van Megen. ,,Dit is mijn favoriete plek in het pand. Met die glas in lood ramen, het hoge plafond en een heel fijne sfeer.’’