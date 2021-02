Flitspaal Lith keert ook na tweede vernieling waarschijnlijk terug, maar de vraag is nog wanneer

Kaasboer is koning te rijk op uitgestor­ven Osse markt: ‘Als je kúnt gaan, dan gá je’

9 februari OSS - Een grote witte lege sneeuwvlakte. Met één marktkraam, in het hoekje. Kaasboer Johan Verburg was op de Osse markt de enige die dinsdagochtend de sneeuw en de kou getrotseerd had om zijn handel te verkopen. Niet voor niks, want de klanten overwonnen het witte obstakel ook.