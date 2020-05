Floortje Dessing reageert op brief van Marielle Henzen: ze kan geen ambassadeur worden, maar ze steunt de reisbranche wel

Dessing snapt de problemen waar zelfstandige reisondernemers tijdens de coronacrisis tegenaan lopen. Ze schrijft: ,,Je vraagt me in je brief om spokesperson te worden voor jullie branche. Dat kan ik als onafhankelijke tv-maker helaas niet zijn, maar ik deel hierbij wel jouw hartenkreet om de kleine reisondernemers niet te vergeten. Onze politici doen al ontzettend hun best doen om iedereen te helpen, maar het blijkt wel dat er altijd partijen zijn die buiten de boot vallen. Ik hoop dat ook jullie branche de nodige steun ontvangt van onze overheid.”

Vaak gebruikgemaakt van kennis en ervaring

Dessing voelt mee met de ondernemers in de reisbranche die hun bedrijf in korte tijd in elkaar zien storten. Ze heeft vaak gebruikgemaakt van hun kennis en ervaring. ,,De reisbranche is één van de sectoren die het hardst getroffen word omdat je inderdaad niet zoiets kan doen als ‘take away-acties’. Pas als mensen zich weer veilig voelen gaan we denken aan reizen naar bijzondere oorden; daar waar jullie vaak in gespecialiseerd zijn.”