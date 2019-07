Flora, fauna, feesten: voor Fatality aan de Geffense Plas gaan alle registers open

Osse ramkraker moet 2,5 jaar de cel in

25 juli DEN BOSCH/OSS/HEESCH De Osse crimineel Michael R (30) moet tweeëneenhalf jaar de cel in voor het plegen van een ramkraak in de nacht van 1 april op de Primera in Heesch. Twee mededaders, Jurgen K. (38) uit Megen en Myron R. (25) uit Oss, kregen straffen van ongeveer een jaar.