Florerende Bierbrouwerij Oijen treft boze buren bij rechter

Oss legt miljoenen klaar voor nieuwe basis­school 't Schrijver­ke in Herpen

17:23 HERPEN - De leerlingen van 't Schrijverke in Herpen mogen zich nu écht gaan verheugen op een nieuw schoolgebouw. Oss maakt in januari dik 160.000 euro over naar het schoolbestuur om de laatste voorbereidingen te treffen. Later in 2020 volgt nog eens 2,2 miljoen euro voor de eerste fase van de bouw.