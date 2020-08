Foodtrucks van Tjoeke Tjoeke Food Food komen in september alsnog naar Oss voor eerste festival

De organisatie achter het festival is al jaren actief in het gebied tussen Utrecht en Enkhuizen, maar wil zich nu ook wat meer op het zuiden richten. Oss werd daarom toegevoegd aan de overvolle line-up van dit voorjaar. Maar toen kwam corona. Alle zestien festivals die Tjoeke Tjoeke Food Food gepland had, werden geschrapt.

De komende zeven weekenden wordt het programma zo goed mogelijk ingehaald. Over precies een maand wordt de Rusheuvel daarom ingericht tot één groot openluchtrestaurant voor de eerste editie in de stad. Het parkeerterrein groeit zo zoetjesaan uit tot dé evenementenlocatie van dit seizoen, met komende week ook al de kermis. De vergunning vanuit de gemeente is inmiddels binnen.

Oss als ideale toevoeging

,,We kennen ondertussen behoorlijk wat foodtruckers", zegt organisator Loek Hartog. ,,En juist in Brabant zijn er een heleboel actief. Daarom willen we al langer deze kant op komen. Het liefst naar een stad met een goede locatie waar nog niet zo vreselijk veel foodtruckfestivals zijn. Dat is in Oss het geval.”

Vanwege de coronamaatregelen krijgt het festival een wat andere invulling dan gebruikelijk. Het aantal foodtrucks is teruggeschroefd van ruim twintig naar veertien. Bezoekers moeten verplicht aan tafel eten. De zitjes staan extra ver uit elkaar. Ook het vermaak voor kinderen is noodgedwongen een klein beetje teruggeschroefd. Wel is er iedere avond muziek.

Het festival start op vrijdag 4 september om 15.00 uur. Drie dagen lang is het terrein tot en met 21.00 uur geopend. De entree is 1 euro. Er mogen maximaal 250 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Er is parkeerplek voor auto's, maar de organisatie roept op om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen.