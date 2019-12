Fooienpot van bijzondere bakkerij in Megen gestolen: ‘Geld was voor uitje naar de Efteling’

De diefstal vond waarschijnlijk al vorige week woensdag plaats. Eén van de cliënten ontdekte toen plots dat de fooienpot niet meer op de toonbank stond. De pot wordt meestal pas geleegd als die bijna vol zit. Dat was dit keer al een maand geleden. De dief heeft zodoende zeker een euro of 30 meegenomen.

,,Ontzettend zuur", reageert Angela Albers van Antoon & Frans. ,,Het geld is bedoeld voor de cliënten zelf, voor hun uitje. Vorig jaar zijn we nog met z'n allen naar de Efteling geweest. Door de diefstal komt het uitje gelukkig niet in gevaar, maar een lage actie is het natuurlijk wel.”

Niet op camerabeelden te zien

De bakkerij bevindt zich in gemeenschapshuis Acropolis, in het hart van het stadje. Er hangt één camera in de zaak, maar die slaat geen beelden op. De camera is namelijk alleen bedoeld om vanuit de kantine in de winkel van de bakkerij te kunnen kijken. De diefstal is dan ook niet vastgelegd.