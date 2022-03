For Mineur komt in 2022 toch met ludiek optreden, en wel op Koningsdag

Vijfde klasse B DE­SO-trai­ner hekelt scheids­rech­ter: ‘De scheids stond op zestig meter afstand en vertrouwde onze grens niet die wel vlagde, dat vind ik triest’

Een ding was duidelijk bij de gelijkmaker volgens DESO-trainer John Putters: het was buitenspel. Maar de scheidsrechter vond dat niet, ondanks dat er werd gevlagd. Daarnaast had zijn ploeg ook last van het hobbelige veld bij DSS'14: ,,Als we deze wedstrijd thuis hadden gespeeld hadden we met 1-5 gewonnen”, vond de trainer.

28 maart