Fors lagere straf voor steekpartij City Hotel Oss: zware mishandeling, géén poging tot doodslag

Gerjo van Kessel van Lokaal tijdelijke vervanging van ziek raadslid in Bernheze

HEESCH - Gerjo van Kessel was nog maar net vertrokken of hij werd door zijn partij Lokaal Bernheze al weer terug gevraagd. Donderdag is hij in de raadsvergadering beëdigd als tijdelijke invaller voor Gwendy Jabobs-Bardoel die vanwege ziekte voorlopig niet in actie komt.

21 april