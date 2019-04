Foto's als schilderijen van oude meesters, maar dan in Osse decors

Het zijn ontegenzeggelijk bijzondere beelden die in het Osse Stadsarchief aan de wand hangen. De heldere kleuren, lichtinval en decors doen denken aan schilderijen uit vervlogen tijden. En dat was ook precies de intentie van de maker. ,,Rembrandt en Vermeer zijn in dit project mijn grote inspirators", vertelt Nelissen. ,,Ik heb niks gefotoshopt, alles is authentiek. Het heeft me negen maanden gekost om deze twaalf foto's te maken. Bij sommige kostte het me een eeuwigheid om de belichting precies goed te krijgen.” Als 13-jarige dochter Lynn Nelissen al ambities had om professioneel model te worden, zal ze dat na de eindeloze sessies met vader allicht heroverwegen.