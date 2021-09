Fotoclub Focoss toont foto's van leden op dertig grote doeken in het Jan Cunenpark

zomerserie arbeidsmigranten Het huis van Konrad in Polen wordt al gebouwd, maar voorlopig is hij nog in Oss

4 september Konrad Wlodrczk (33) is eigenlijk een IT’er, maar werkte als bakker, barman, in een kippenfabriek om uiteindelijk op de technische dienst van de Naaldhof te belanden. Grond voor een huis in Polen heeft hij al; het fundament voor het huis waar hij met zijn verloofde, en hopelijk een baby, wil gaan wonen is er.