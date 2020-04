Fotowedstrijd brengt Maren-Kessel oranjevreugde mét verklede koning

‘Echt balen’ van leed dat afgelas­ting heet, zo ook in Oss, Uden en Nistelrode

10:01 OSS/UDEN/NISTELRODE - Wegens corona geannuleerd, gecanceld, verzet, of verplaatst. De mededelingen over afgelaste evenementen volgen elkaar in recordtempo op. De berichten zijn klein, de gevolgen soms groot. Drie organisaties over het leed dat afgelasten heet: de Udense Trap-In, de Nistelrodese Pinksterfeesten en het Osse Come Out and Play.