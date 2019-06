Foutje gemeente: Osse clubs hoeven geen ozb te betalen over openbaar parkeerterrein

Waarom een Osse barbier gaat boksen voor een omafiets

9:03 OSS/HAREN - Barbershop, bokswedstrijd, omafiets. Nee, Joep Arts had ook niet verwacht die drie woorden nog eens in één zin te gebruiken. Maar in aanloop naar zijn jaarlijkse benefiet ontkomt de jonge kapper er niet aan. ,,Het begon als een grapje, maar is inmiddels hartstikke serieus.”