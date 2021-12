Fractieleider Mart Smits wil door, maar staat op opvallend lage plek op nieuwe kieslijst CDA Bernheze

HEESCH - Huidig fractieleider Mart Smits staat op plek 7 op de nieuwe kieslijst van het CDA in Bernheze. Dat is opmerkelijk; de partij heeft nu zes zetels in de gemeenteraad. Het CDA gaat ervan uit bij de verkiezingen volgend jaar zes of zeven zetels te halen en dat plek 7 dus verkiesbaar is.

De Nistelrodenaar zelf geeft aan ‘zeker door te willen’. ,,Die ambitie heb ik.’’ Volgens hem en lijsttrekker Edwin Daandels is de lijst samengesteld met het oog op een goede verdeling tussen de dorpen, man/vrouw en tussen ervaring en nieuw talent. Smits heeft met twaalf jaar de meeste ervaring; hij zit al twee periodes in de gemeenteraad, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter, en was daarvoor vier jaar commissielid.

Gezocht naar balans

,,Er is gezocht naar een balans om een goede doorgang te vinden’’, aldus Daandels. ,,Wij willen Mart Smits er zeker graag bij hebben en gaan er ook vanuit dat hij erbij zit.’’

Maar met verkiezingen weet je het maar nooit, zegt Smits ook zelf. ,,Garanties krijg je niet. Ik denk dat we het als partij goed hebben gedaan, veel punten uit ons programma zijn uitgevoerd. Als de kiezer dat beloont, zit zes of zeven zetels er zeker in. Maar dan zijn er nog mensen die kans maken op voorkeursstemmen.’’

Het bestuur stelt de concept-kieslijst samen, die wordt vervolgens door de ledenvergadering vastgesteld. Op de vraag of hij teleurgesteld is met plek 7 gaat Smits niet in. ,,Het is een verkiesbare plek.’’

Wethouderskandidaat uit eigen kring

Het CDA hoopt ook na de volgende verkiezingen weer in het gemeentebestuur mee te doen. Of Smits kandidaat-wethouder is, wil hij niet zeggen. ,,Daar moeten we het nog over hebben.’’ Huidig wethouder Pieter van Dieperbeek stopt in elk geval. Toen hij in februari Peter van Boekel voor het CDA opvolgde in het college, was al bekend dat dit tijdelijk zou zijn tot de volgende verkiezingen. Daarbij zei het CDA voor het nieuwe college zeker met een kandidaat uit eigen kring te komen. ,,Daar gaan we nog steeds vanuit’’, aldus Daandels. ,,Maar wie, dat weten we nog niet. Ik ga er wel vanuit dat dit vóór de verkiezingen duidelijk is.’’

De eerste zes plekken op de CDA-lijst zijn ingeruimd voor drie raadsleden die bijna vier jaar ervaring hebben (Edwin Daandels uit Heeswijk-Dinther op plek 1, Erik van der Wijst uit Vorstenbosch op plek 3 en Erwin van Kessel uit Heeswijk-Dinther op plek 4) en voor drie leden die vrij nieuw actief zijn, alle drie als burgerlid in een raadscommissie: Silvana Schoonenberg uit Heesch op plek 2, Gertjan Hermes uit Nistelrode op 5 en Chantal Kanters uit Loosbroek op 6.

Twee raadsleden keren niet terug

Twee van de huidige raadsleden van het CDA Bernheze komen niet terug in de volgende gemeenteraad; Ezra Leeger en Ruud Leeijen. Ezra Leeger is voor het CDA lid van Provinciale Staten en staat als lijstduwer op de kieslijst in Bernheze. Ook Peter van Boekel is lijstduwer. Leeijen kiest voor een andere rol binnen het CDA Bernheze.