Frank en Vera verloren hun hart aan koraalrif en doen er in Thailand alles aan om het te redden/herstellen

Zilt oogvocht in hun beider duikbrillen. Zo ongeveer kwamen Frank van Klaveren (54) en Vera Aarden (44), antikraakbewoners in de voormalige mavo in Ravenstein, in 2007 na hun eerste ‘marine conservation course’ weer boven water. Net een jaartje samen als setje, na hun eerste kennismaking op een sportschool in Bergen op Zoom, waren ze op backpackvakantie.