Frank Lammers ‘overviel’ met Bende van Oss Jugendstil-huis: 4 dagen filmen voor 2 minuten materiaal

Een bijzonder huis is het, met een even bijzondere historie, in zo ongeveer de bekendste straat in Oss. Nummertje 59, in 1890 gebouwd in opdracht van Johan Jurgens, oftewel ‘de broer van’. Anton zelf woonde als grote baas daarnaast in Villa Jurgens, op nummer 61. In één van de ‘botervilla’s’ dus, de statige woningen aan de Molenstraat die allemaal een link hebben met de margarinebaronnen van toen.