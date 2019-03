Frans Bromet was voor nieuwste docu ook in Oss met camera op pad

OSS’20 plukt topscorer Tim Waterink weg bij hoofdklas­ser De Bataven

14:17 De Bataven moet het na een jaar alweer zonder Tim Waterink doen. De net 22-jarige spits verkast naar OSS’20. Dat mag een sportieve promotie genoemd worden, want de Brabantse ploeg staat vijfde in de derde divisie. De Bataven vecht in de hoofdklasse A tegen degradatie.