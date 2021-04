Frans L. en Peter B. moeten samen tonnen betalen aan de staat na illegale chemicaliënhandel in Maren-Kessel

Muziekthea­ter Maasmeande­ring stelt première ‘Donker Keent’ uit tot 2023

13 april OVERLANGEL - Niet in april dit jaar, maar pas in april 2023 wordt het vierde project uitgevoerd van Muziektheater Maasmeandering ofwel MTM uit Overlangel, Neerloon en Keent. Als alles doorgaat zoals nu is gepland, is op 20 april 2023 de première zijn van de nieuwste productie ‘Donker Keent’.