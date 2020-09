Frans van Boekel trok in Schaijk overal aan de touwtjes

Dure jassen meegenomen bij inbraken in Oss en Nistelrode

29 september OSS/NISTELRODE - Bij kledingzaken Bartufique in Oss en Van Tilburg in Nistelrode is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De inbrekers hebben voornamelijk dure jassen gestolen. De inbraken waren vlak na elkaar, in Oss rond 03.40 uur en in Nistelrode rond 04.05 uur.