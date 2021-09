Freek (22) is liever helikopterpiloot dan wielertopper: ‘Eindelijk weer ‘ns een frikandelleke eten, heerlijk’

'Juf­frouw' Tonny verkozen tot Geffenaar van het jaar: ‘Kippenvel over mijn hele lijf’

5 september GEFFEN - Geen Effe noar Geffe dit jaar, wel een Geffenaar van het jaar. Tonny van Erp kreeg zondag de eretitel toegekend aan het eind van een zonovergoten openluchtmis in het dorp. ,,Het was zo mooi. Ik had kippenvel over mijn hele lijf.”