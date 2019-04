Frontale botsing in Oss: vrouw raakt gewond

Duizenden euro's kwijt na 'laffe' sieraden­dief­stal in Oss, Joey (34) looft 750 euro uit voor gouden tip

24 april OSS - Bij een woning aan het Ridderhof in Oss is ruim twee weken geleden voor duizenden euro’s aan sieraden, kleding en parfum gestolen. De 34-jarige bewoner Joey is woest en looft een geldbeloning van 750 euro uit voor de tip die leidt naar de inbrekers. ,,Ik kan je zeggen dat dit alles een behoorlijke impact op mij heeft.”