Frontale botsing op Rijksweg Schaijk kwam ‘door niesbui’

De verdachte was een ‘student-chauffeur’ uit België. Een klant had hem gevraagd of de man op 3 januari 2020 zijn moeder op wilde halen in Grave. Op de Rijksweg, ter hoogte van Schaijk, kreeg de man volgens eigen zeggen zijn flinke niesbui. ,,Daardoor heb ik een paar seconden niet opgelet”, vertelde de Belg tegen de rechtbank in Den Bosch. Hij maakte een onwillekeurige beweging met zijn arm en zijn auto belandde op de verkeerde weghelft.