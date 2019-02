Gaat er een Ossenaar The Voice winnen? Navarone met Osse Bram Versteeg naar halve finale

Voor de rechter om doodschop in Oss: ‘Alsof hij uithaalde om een bal weg te trappen’

10:23 DEN BOSCH/OSS - Een 28-jarige Ossenaar zou op 8 april 2018 zo'n harde trap hebben gegeven tegen het hoofd van een cafébezoeker van 'Hei en Ikke' in Oss, dat deze hierdoor had kunnen overlijden. Dat stelde officier van justitie L. Linssen bij de rechtbank in Den Bosch. Een 24-jarige Ossenaar zou het slachtoffer die nacht ook te lijf zijn gegaan. Beide mannen ontkenden iets te maken te hebben met de 'poging tot doodslag in vereniging'.