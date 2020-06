Garagehouder Megen werd meermalen in hoofd en bovenlijf gestoken

Joost van Zutven nieuwe locatiedi­rec­teur van MSD Biotech in Oss

14:32 OSS - Joost van Zutven is de nieuwe locatiedirecteur van MSD Biotech in Oss. De geboren en getogen Ossenaar volgt per 1 juli John Glavas op, die na drie jaar een andere rol gaat vervullen binnen MSD.