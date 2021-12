Gaslek bij station Ravenstein, treinen blijven rijden

Video Sportvis­ser (44) uit Turnhout overleden nadat hij te water raakt in Ma­ren-Kes­sel: ‘Rivier kan enorm verrader­lijk zijn’

MAREN-KESSEL - Een 44-jarige sportvisser uit het Belgische Turnhout is vrijdag overleden nadat hij door hulpdiensten uit het water werd gehaald in Maren-Kessel. De man kwam rond 08.00 uur in de problemen bij de Marense Dijk.

