Gaslek bij werkzaamheden aan Peellaan in Oss

Vuurwerk­scha­de: Oss is meer dan 50.000 euro kwijt aan borden, bankjes en herstel­werk

14 januari OSS - Tijdens de afgelopen jaarwisseling is voor meer dan 40.000 euro schade aangericht aan putjes, bankjes en afvalbakken in de gemeente Oss. Het herstellen van die schade kost nog eens ruim 10.000 euro in manuren. Onderaan de streep is Oss dus meer dan een halve ton kwijt aan vuurwerk.