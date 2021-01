Gaslek door graafwerkzaamheden in Oss

Tbs en dwangver­ple­ging geëist voor man die Rik van de Rakt (18) doodstak met één uithaal

9 januari DEN BOSCH - Met één messteek diep in de rug werd Rik van de Rakt (18) gedood op 19 april in Oss. Ook de levens van zijn vader, moeder en zusje (15) zijn stuk sindsdien. De nabestaanden hoorden vrijdag in de rechtbank geen bekentenis of spijtbetuiging van verdachte Ayoub A..