Gasten uit Heesch zorgen voor paniek in Chateau Meiland

Afgelopen week was het te zien in de uitzending op SBS6. De zieke wilde naar de huisarts. Ze hoopte op een paardenmiddel, zodat ze op de geplande datum met de rest terug zou kunnen reizen. De familie Meiland deed haar best een weg te vinden in het Franse zorgsysteem, maar dat ging niet makkelijk. En hoe moesten ze Jolanda vervoeren? In de aanhanger, werd gesuggereerd. Of omwikkeld met plasticfolie... Grappen natuurlijk, die in de toch best ernstige situatie wat lucht moesten brengen en die horen bij de humor van de familie Meiland. En van het reisgezelschap.