Gat van zes ton dreigt voor Bernheze

Dit beeld ontstaat na een doorrekening van de zogeheten mei-circulaire, waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten hoeveel geld gemeenten van het Rijk gaan ontvangen. Dit jaar volgde op dit bericht een stroom van zorgelijke reacties van gemeenten. Bijna allemaal hebben ze minder geld te besteden. Oss klaagde onlangs al over een tegenvaller van 2,3 miljoen euro, in de komende jaren oplopend naar 4,8 miljoen.

Bernheze krijgt dit jaar 285.000 euro minder van het Rijk, en deze min groeit in vier jaar tijd naar 573.000 euro. Voor dit jaar had de gemeente ook al andere financiële tegenvallers in beeld. Er dreigt daarom - zonder ingrijpen - een totaal tekort voor 2019 van 660.000 euro.

Uit de rode cijfers

Per saldo zal de gemeente ongeveer zes ton moeten vinden om uit de rode cijfers te blijven, concludeert wethouder Rien Wijdeven: ,,We hebben een paar knoppen om aan te draaien. We kunnen bezuinigen dus zaken niet meer doen. Of we kunnen investeringen uitstellen. In september komen we met voorstellen.’’

Wijdeven had al wel een tegenvaller verwacht, vanwege de berichten over de meicirculaire. Over de grootte van de klap voor Bernheze laat hij zich niet uit: ,,Het is altijd zuur als je minder geld krijgt. En het blijft bijzonder dat dit gebeurt in een tijd waarin het economisch goed gaat in Nederland.’’

Jeugdzorg