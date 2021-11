Gebak in de Adelaar bij terugkeer van bomen in straat, al valt het formaat wat tegen

Ossenaar (32) wil af van reclasse­rings­toe­zicht: hij gaat liever naar de gevangenis

DEN BOSCH/OSS - Een 32-jarige Ossenaar, veroordeeld voor verboden wapenbezit in 2020 in Schaijk, kampt al jaren met een forse verslaving. De man beseft zelf ook dat hij zonder hulp nog niet van de drank of drugs af kan blijven. Toch wenste hij een einde aan het reclasseringstoezicht, dat een rechter hem na de Schaijkse wapenfeiten oplegde. De man ging in plaats daarvan liever zijn voorwaardelijke celstraf uitzitten.

