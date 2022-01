Geboortegolfjes, oude knarren en een mannenoverschot: dit zeggen de cijfers over gemeente Oss in 2022

De grootste groeiers van de gemeente waren in 2021 Oss, Berghem en Geffen: de drie grootste plaatsen. Veel opvallender is de plus van Ravenstein en ook Herpen in het oosten van Oss. De afgelopen jaren was daar immers vooral sprake van krimp. In zoverre zelfs dat Lith Ravenstein voorbij ging als de vierde kern van Oss.