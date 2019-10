Gebroederlijk en gezusterlijk kijken naar hotseknotsebegonia voetbal in Oss

OSS - Best was het voetbal niet, gemoedelijk was de sfeer op het knusse tribunetje wél. De stadsderby tussen OSS'20 en TOP Oss was er een van Bengaals vuur en 'een bietje nöle'.

Hoopvol gaan ze, bij een stand van 1-1, de rust in op rij 4 van het knusse tribunetje van OSS'20. En altijd ín voor 'een bietje nöle' - wat lichte jennerijtjes dus- richting de TOP Oss'ers op rij 3. Voor Hannie Reijnders (76), buurvrouw Jet van den Elzen (85) en haar echtgenoot Toon van 88 en voor Rini van der Leest ('bekant 89') is de bekerwedstrijd er een van heel vele. ,,Maar wel een bijzondere", oordeelt Hannie. ,,Zo vaak spelen we niet tegen mekaar.” Tezamen met haar medesupporters van geel-blauw vult ze jaar in jaar uit de zondagen met het trouw bezoeken ('uit en thuis') van het vlaggenschip van De Rusheuvel.

,,We moeten ons vanavond wel een tikkeltje koest houden, met al dat vrèmd vôllûk zo vlak voor ons", lacht ze, doelend op de heren van d'n Hisseweg. ,,Ach, we hebben altijd schik hier. Of we nou winnen of verliezen. En bang zijn we voor niemand. Nee, slaan met mijn handtasje doe ik niet. Dan vat ik liever m'n fleske water om mee te gooien. Maar da's vanavond niet nodig. Het gaat er heel vriendschappelijk aan toe.”

Knalvuurwerk

En daar heeft Hannie een punt. Want terwijl de tweeëntwintig acteurs op de hobbelige grasmat bij tijd en wijle een potje hotseknotsebegoniavoetbal tentoonspreiden, is de sfeer op de tribune en rondom het veld uiterst gemoedelijk. Oké, enkele eencelligen omarmen het Bengaalse vuur- en knalvuurwerk waardoor de scheidsrechter maar liefst acht minuten laat doorspelen. Maar voor de rest is gezelligheid troef. Dat TOP Oss moeizaam wint met 2-1 is misschien wel een godsgeschenk voor alle veiligheidsmensen. De harde kern van rood-wit joelt het veld over en komt niet veel verder dan wat verwensingen aan het adres van FC Den Bosch. Eerlijk waar.

Vooraf vertelt Hans Janssen, manusje-van-alles bij deze derby, dat het stadion gevuld is met ruim tweeduizend betalende bezoekers. Nee, hij verwacht geen vervelende toestanden. Zoals vorig seizoen, toen 'zijn’ OSS'20 bij het promotieduel tegen het Katwijkse Quick Boys ineens geconfronteerd werd met een bus vol bezopen en strak van de pillen staande hooligans. ,,We laten dubbel fouilleren, hebben de politie achter de hand en ook vrijwilligers van TOP helpen ons."

De 31-jarige Kevin van der Cruijsen staat dan, samen met zijn voetbalmaten van het zesde van OSS'20, te wachten op de aftrap. Pilsje in de hand. Vorig jaar had-ie nog een seizoenkaart van de opponent. ,,Maar ja, ik ben papa geworden van zoontje Bodhi en dan kun je niet én trainen op woensdag én op vrijdagavond naar het Frans Heesenstadion én de hele zondag hier op het sportpark rondhangen. Krijg je ruzie met de vrouw. Ik geloof zeker dat TOP het vanavond moeilijk gaat krijgen: 2-1 voor OSS'20 is mijn voorspelling. Dat de underdog moge winnen." Helaas voor Kevin liep dat anders.