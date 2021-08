Gebroeders Peters mogen Molenstraat 181 in Oss in minder eenheden verhuren

Video Fietser zwaarge­wond naar ziekenhuis na ongeluk Ma­ren-Kes­sel

11 augustus MAREN-KESSEL - Een fietser is woensdagmiddag rond 16.30 uur op de Provincialeweg in Maren-Kessel zwaargewond geraakt. De fietser werd geschept door een auto en is zwaargewond naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.