Nieuwe blik op het Oss van ruim een eeuw geleden

OSS - Het Stadsarchief is verguld met de schenking van een serie oude foto's die een inkijkje geven in het leven in Oss van ruim honderd jaar geleden. ‘Oud Oss herontdekt’ is de titel van een bescheiden expositie die is gewijd aan fotograaf Adrianus van de Rakt (1847-1951).

25 januari