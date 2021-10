Gedempte explosies onthullen diepe ondergrond van Oss, op zoek naar bronnen van aardwarmte

Is aardwarmte in deze regio een reëel alternatief voor verwarming met gas of elektriciteit? Dat is de belangrijkste vraag die Energie Beheer Nederland (EBN) probeert te beantwoorden. Niet alleen voor deze, maar voor alle regio's in het land. De eerste stap is om in kaart te brengen hoe de diepere aardlagen her en der zijn samengesteld met behulp van seismisch onderzoek. Noordoost-Brabant behoort tot de laatste gebieden die wat dat betreft nog als witte vlek te boek staan.