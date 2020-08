Gedenkplek Arie den Dekker bij gemeentehuis Oss geruimd, familie boos

Arie den Dekker stak zich maandag 27 juli in de vroege ochtend in brand voor de entree van het Osse gemeentehuis. Zijn zelfmoord was het sluitstuk van bijna twee jaar strijd met de gemeente over een woonhuis. Het huis dat Den Dekker huurde van de gemeente was afgebrand door criminelen. Volgens justitie stond iemand Den Dekker naar het leven, nadat hij een verklaring had afgelegd over een dodelijke schietpartij in juni 2018.