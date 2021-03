Gedoemde dichter uit Ravenstein legt in documentaire zijn ziel bloot

Op 15 november 1954 werd de filiaalhouder van het postkantoor in Ravenstein doodgeschoten. Hij was slachtoffer van een roofovervaller die bekendstond als de Zwarte Ruiter. ,,Sinds die lugubere moord vlak bij ons huis ben ik als kind altijd bang geweest. Ik was ervan overtuigd dat wij ook aan de beurt zouden komen.” Alex Roeka heette toen nog gewoon Lex van Mourik. Het zou nog zeker veertig jaar duren voor hij ontdekte dat liedjes schrijven en optreden zijn levensvervulling zou worden.

De documentaire Alex Roeka - Engel en beest begint met een fragment uit het populaire tv-programma De wereld draait door van december 2016. Huub van der Lubbe, zanger van de Nederlandstalige band De Dijk, vertelt aan Matthijs van Nieuwkerk over een artikel dat hij las in De Groene Amsterdammer. ,,De journalist veegde daarin de vloer aan met alle Nederlandstalige muziek. Het was allemaal niks. Hij maakte twee uitzonderingen. André Hazes, omdat die wel authentiek en waarachtig was. En Alex Roeka, de gedoemde dichter van Nederland. Die stak met kop en schouders boven alle anderen uit.” Van der Lubbe werd nieuwsgierig en kocht een cd van de onbekende artiest. ,,Ik luisterde en stelde vast dat de journalist gelijk had. Alex Roeka is de beste.”

Leven was totaal mislukt

Roeka’s pad naar succes liep bepaald niet geëffend. ,,Mijn leven was totaal mislukt”, vertelt de in België woonachtige zanger in een auto aan zijn vriendin. ,,Tot ik besloot een liedje te schrijven. Dat beviel zo goed dat ik er daarna nog vijftig schreef en een demo maakte. Die stuurde ik op. Ik heb daarbij tien jaar van mijn leeftijd afgehaald. Want een beginnend zanger van 50, dat kan eigenlijk niet.”

Volledig scherm De gebroeders Van Mourik aan de Maas. © Still uit 'Alex Roeka - Engel en Beest'

Met zijn status als erkend kleinkunstenaar keert hij terug naar Ravenstein, waar hij tot de komst van de Zwarte Ruiter een redelijk zorgeloos bestaan leidde. Hij bezoekt zijn broer Martin Jan van Mourik. ,,Hij heeft alle dromen van mijn moeder waargemaakt. Hij is de sportieve en geleerde zoon met een geslaagde carrière. Ik was de sloeber die ergens in Amsterdam met een spuit aan zijn arm lag.”

De twee musiceren aan het eind van de documentaire samen in stadsherberg De Keurvorst en bezingen daarna Ravenstein, terwijl ze door de straten van het stadje lopen.

‘Ik ben zo bang’

Maar de pijn van het verleden kan met bier en gezang slechts tijdelijk worden weggemasseerd. We zien Roeka in het huis waar hij opgroeide. Hoe hij ’s nachts aan de slaapkamerdeur van zijn ouders klopte. ,,Ik ben zo bang.” In de kelder waar hij zich veilig waande. En op zolder, waar hij steevast het onderspit delfde bij een robbertje vechten waartoe hij door Martin Jan werd uitgedaagd. ,,Ik samen met mijn jongere broer tegen hem. We hebben nooit kunnen winnen. Hij was beresterk.”

Op zijn negende werd Lex van Mourik door zijn ouders naar de fraters in Oss gestuurd. Het laatste beetje gevoel van geborgenheid werd hem daarmee ontnomen. Het zou tot zijn 50ste duren voor hij in de persoon van Alex Roeka richting vond.

Alex Roeka - Engel en beest is woensdagavond te zien in Het uur van de wolf op NPO 2 om 23.05 uur.