Gedwongen klinische opname voor verslaafde Osse dief (39)

Euro voor legen van gft-bak verrast inwoners Bernheze: ‘Niet transpa­rant van gemeente’

22 juni HEESCH - Bijna geruisloos is Bernheze geld gaan vragen (1 euro per keer) voor het legen van de gft-container. Nu barst alsnog discussie los. Had de gemeente niet even duidelijk kunnen waarschuwen?