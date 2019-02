Geen 100 shows per jaar meer voor iconische Volkelse band BZB: 'We gaan het rustiger aan doen’

Uitzondering

In 2020 spelen ze vooralsnog alleen op hun ‘eigen’ festivals Alle Remmen Los Festival tijdens Hemelvaartsweekend en FestyLand in Volkel. “Maar als bijvoorbeeld Jan Smeets belt, dan maken we uiteraard graag een uitzondering!”, aldus bandmanager Rien Somers over de baas van Pinkpop. Ook dit jaar wordt er al rekening gehouden met de wensen van Fred en zal er iets meer lucht zijn in de agenda.